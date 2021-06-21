РФ обсудит с Анкарой вопросы военного сотрудничества Турции и Украины

Россия в ближайшее время в ходе контактов с Турцией обсудит в том числе вопросы военного сотрудничества Анкары и Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции. Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнения, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем речь", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - добавил он.