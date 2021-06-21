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Блок «Армения», партии «Армянская Родина» и «Восхождение» намерены обжаловать результаты выборов

Блок «Армения», партии «Армянская Родина» и «Восхождение» намерены обжаловать результаты выборов

Блок «Армения» объявил о намерении оспорить в Конституционном суде результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня. Партии «Армянская Родина» и «Восхождение» также сообщили, что оспорят результаты выборов в Конституционном суде.

Как сообщает Арменпресс, три эти политические силы выступили с заявлениями, подчеркнув, что выборы прошли с нарушениями, и они намерены обжаловать результаты в КС.


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