Блок «Армения», партии «Армянская Родина» и «Восхождение» намерены обжаловать результаты выборов
16:58, 21 Июнь, 2021
Блок «Армения» объявил о намерении оспорить в Конституционном суде результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня. Партии «Армянская Родина» и «Восхождение» также сообщили, что оспорят результаты выборов в Конституционном суде.
Как сообщает Арменпресс, три эти политические силы выступили с заявлениями, подчеркнув, что выборы прошли с нарушениями, и они намерены обжаловать результаты в КС.
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