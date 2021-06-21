Международные наблюдатели положительно оценили избирательный процесс и подсчет голосов

По мнению международной наблюдательной миссии, внеочередные парламентские выборы в Армении были конкурентными и хорошо организованными за такие короткие сроки. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявили представители Бюро демократических институтов ОБСЕ по правам человека (ODIHR) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

«Наш общий вывод заключается в том, что парламентские выборы 20 июня 2021 года были конкурентными и хорошо организованными», - сказала Кэрри Хенриксен, глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Тем не менее, наблюдатели отметили резкий рост подстрекательской риторики среди конкурентов. Миссия пришла к выводу, что избирательная правовая база была в значительной степени всеобъемлющей, но некоторые недостатки были. Она отметила, что время для реализации последних поправок в Избирательный кодекс было ограничено. ЦИК выполняла свою работу прозрачно, коллегиально и профессионально.

«Подавляющее большинство членов нашей миссии в целом положительно относятся к выборам, включая и подсчет голосов», - сказала Хенриксен.

Она отметила, что женщин в списках, в основном, не было. «Не исключено, что женщины не только не представлены в равной степени, но и не имеют возможности активно участвовать в общественной и политической жизни», - сказала она.

По данным наблюдательной миссии, в предвыборный период вопросы национальной безопасности преобладали над политическим дискурсом во время кампании. День выборов прошел в целом мирно, и подавляющее большинство наблюдателей положительно оценили процесс голосования на посещенных избирательных участках. Однако следует отметить, что многие избирательные участки были недоступны для избирателей с ограниченными возможностями.

В то же время наблюдатели отметили, что процесс подсчета голосов прошел хорошо и очень прозрачно. «Глубокая поляризация не помешала хорошо проведенным выборам», - сказал Джордж Катругалос, глава делегации ПАСЕ.

Он выразил надежду, что результаты будут приняты всеми политическими силами.

Глава наблюдательной миссии БДИПЧ/ОБСЕ Оуэн Мерфи добавил: «Все кандидаты могли свободно вести агитацию на протяжении всей кампании. Основные права были соблюдены».

Международную наблюдательную миссию на парламентских выборах в Армении в общей сложности представляли 341 наблюдатель из 37 стран.