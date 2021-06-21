День Иконы Армянской Богородицы в Украине будет отмечаться уже в 230-й раз

Празднование в честь Иконы Божьей Матери Армянской традиционно происходит 27 июня, накануне Дня Конституции Украины. Как сообщает Арменпресс, об этом в комментарии AnalitikaUA.net отметил религиовед, кандидат философских наук Руслан Халиков.

«В этом году украинская Конституция отмечает 30-летие, но история украинской государственности — древнее, чем 30 лет. День Иконы Армянской Богородицы будет отмечаться уже в 230-й раз, но история и самой иконы, и армянской общины в Украине — гораздо древнее. Это история дружбы, взаимопомощи между общинами, и взаимного уважения к святыням друг друга. Представители армянского, украинского и других народов издавна почитали чудотворный образ, и сегодня совместно работают над сохранением общего культурного наследия. Важно понимать, что украинско-армянские отношения — это не только отношения между Украиной и Арменией, но и совместное обустройство Украины разными общинами, в том числе и традиционно активной армянской.

Надеюсь, что в этом году карантинные ограничения позволят всё же отметить юбилейную дату достаточно масштабно, тем самым актуализировать историю сотрудничества и наметить планы для дальнейшей совместной работы», — отметил ученый.

Издание напоминает, что Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.

Известно, что Икону Армянской Богородицы почитали верующие всех трех христианских обрядов города Каменец-Подольский – армяне, украинцы и поляки. В 2011-м году украинские ученые предложили провозгласить 27 июня Днем армяно-украинской дружбы.

Каждый год, в этот день, в разных регионах Украины армянская диаспора проводит тематические мероприятия. Завершатся празднования 28 июня в Каменце-Подольском, где традиционно соберутся паломники со всех областей Украины.

Ранее сообщалось, что строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра.