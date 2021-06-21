ППА с уважением относится к решению народа и силам, прошедшим в НС, желает плодотворной работы

Партия «Просвещенная Армения» распространила заявление, касающееся внеочередных парламентских выборов. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное партией.

«Дорогие соотечественники, партия «Просвещенная Армения» благодарит за каждый голос и заверяет, что каждый отданный нам голос и впредь будет служить во благо Республики Армения.

Относительно внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня, считаем необходимым констатировать следующее:

Партия «Просвещенная Армения», будучи проправительственной парламентской силой, ставящей превыше всего внутриполитическую стабильность и мир, сделала все возможное, чтобы преодолеть послевоенный кризис в стране, для чего - единственной возможностью были внеочередные парламентские выборы.

Партия «Просвещенная Армения» тверда в своей позиции, что выборы - это способ для граждан Республики Армения решить, какое правительство следует сформировать, чтобы руководить страной в ближайшие годы.

Партия «Просвещенная Армения» с уважением относится к решению народа, в то же время заявляет, что и дальше будет держать в повестке вопрос внутриполитической солидарности, восстановлении единства внутри страны, подтверждает убежденность, что единственным способом противостоять вызовам, стоящим перед нашей страной, остается национальное единство.

Партия «Просвещенная Армения» силам, прошедшим в Парламент, желает плодотворной работы во благо Республики Армения.

Партия «Просвещенная Армения» продолжит свое участие во всех политических процессах в Армении, готовясь к выборам в местные органы управления, которые ожидаются осенью».