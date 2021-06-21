Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом

Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана.

"Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана", - сказал Раиси в понедельник на пресс-конференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.