Это против международного права и бесчеловечно: депутат НС Армении подняла в ПАСЕ вопрос пленных

Член фракции «Мой шаг» Национального собрания Татевик Айрапетян в своем выступлении на летней сессии ПАСЕ затронула вопрос армянских военнопленных. Как сообщает «Арменпресс», Татевик Айрапетян в первую очередь представила разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и супругой президента Турции.

«Хочу процитировать разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с женой Эрдогана Эмине Эрдоган, который произошел около недели назад, по пути в оккупированный Шуши. Эмине Эрдоган спрашивала Алиева, много ли в Баку осталось армянских военнопленных. В ответ на вопрос Алиева с радостью ответил: да, много. Эмине Эрдоган посоветовала, что хорошо бы возвращать их небольшими «порциями». Это их буквальный разговор, видеоматериал доступен на YouTube. Азербайджан и Турция являются членами Совета Европы, и так себя ведут их лидеры. Это не только противоречит логике международного права, но и просто ненормально и бесчеловечно. И каждый раз, когда мы приезжаем сюда, родные военнопленных спрашивают нас, что делает Европа, чтобы помочь вернуть наших ребят. Мы отвечаем, они обсуждают, они осуждают. В результате у нас происходит возвращение военнопленных небольшими «порциями», в то время как в Баку пленных еще много, и их семьи продолжают страдать», - сказала она.

По словам Татевик Айрапетян, прошло более полугода с тех пор, как Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении огня. Армения выполнила взятые на себя обязательства, Азербайджан отказывается это делать, а потом заявляет: вы знаете, мы вернули 15 военнопленных.

«Большое спасибо, но я хочу напомнить вам, что ваш долг - немедленно вернуть всех военнопленных, согласно трехстороннему заявлению. Я хочу сказать, что мир - это не просто красивое слово, мы ценим мир больше, чем любой другой народ, потому что мы знаем, что значит терять дорогих людей, быть в состоянии войны. Но мир означает и действия, тяжелый труд, И азербайджанский мир - означает посягательства на суверенную территорию Армении, задерживани в плену армянских военнопленных, дегуманизировать армянский народ на государственном уровне, а затем приехать сюда и красивыми словами говорить о мире. Азербайджанские коллеги, если вы хотите мира, вернитесь в свою страну, заставьте своего диктатора Алиева действовать в соответствии с международным правом, верните армянских военнопленных, покиньте суверенную территорию Армении. Мы не хотим войны, никто не хочет войны, но если вы хотите мира, то действуйте», - сказала она.