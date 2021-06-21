Избранный президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью

Народ Ирана требует изменений, борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния, и этот запрос будет выполнен новым правительством. Об этом заявил в понедельник избранный иранский президент Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после голосования.

"Послание народа Ирана - изменения. Послание народа Ирана - борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости", - сказал он. Раиси добавил, что "это послание для [нового] правительства, которое должно быть услышано".

По его словам, "приоритетами правительства будут улучшение условий деловой обстановки, жизни людей и ситуации в правительстве, а также реформа административной системы и ликвидация традиционной бюрократии, которая препятствует переменам",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).

Раиси заявил, что новое правительство Ирана будет поддерживать ядерную сделку, если другие участники соглашения полностью выполнят свои обязательства.

"Наш призыв состоит в том, что вы должны выполнить свои условия по соглашению, и тогда мы выполним свои", - сказал он, отвечая на вопрос о важности ядерной сделки для нового правительства. "Наша политика не начинается с ядерной сделки и не ограничивается ею", - добавил избранный президент.

По его словам, США должны выполнить требование иранцев и вернуться к ядерной сделке.

Ракетная программа Тегерана не подлежит обсуждению на международных переговорах, заявил избранный президент Ирана.

Раиси заявил, что иранцы своим массовым участием в президентских выборах дали важное послание миру.

"Массовое участие иранцев в прошедших 18 июня президентских выборах в нашей стране представляет собой важное послание всему миру, - сказал Раиси. - То, что, несмотря на эпидемию коронавируса, иранцы во множестве пришли на избирательные участки, демонстрирует их национальное единство и солидарность, говорит о необходимости перемен в жизни людей, о необходимости борьбы с коррупцией, нищетой, в защиту идеалов Исламской революции".