Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в Biophysical Journal.

Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.

Ранее ученые из Бирмингемского университета выяснили, что COVID-19 порой приводит к развитию синдрома Гийена — Барре. По данным исследователей, антитела, которые вырабатываются после инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.