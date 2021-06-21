В музее Ерванда Кочара открылась выставка «Магические пересечения кочаровской линии»

В музее Ерванда Кочара открылась концептуальная выставка «Магические пересечения кочаровской линии», которая продлится до 18 июля. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки.

Она посвящена графическим работам Ерванд Кочара в Париже, созданным свободным, плавным, непрерывным движением руки, без первоначального наброска, в технике тиснения. Эти работы, созданные в парижские годы, занимают особое место среди графических работ Кочара.

На выставке представлены работы Мастера в технике тиснения, а также уникальные световые инсталляции по мотивам произведений Кочара, которые новаторски, с применением новых технологий наиболее ярко представляют идеи художника.

На днях заместитель министра образования и науки Ара Хзмалян посетил Музей Кочара, в сопровождении директора Карине Кочар осмотрел музей, посмотрел недавно открывшуюся экспозицию. Заместитель министра обсудил с директором предстоящую деятельность музея, а также ряд вопросов, связанных с международным сотрудничеством.

Отметим, что концептуальная выставка «Магические пересечения кочаровской линии» посвящена 122-летию Кочара.

Координатор уникальной инсталяции - Ашот Марабян. Показ сопровождается анимацией (автор: Нарек Назарян), видеоматериалом и музыкой.