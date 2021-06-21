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Каро Пайлан поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Каро Пайлан поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Каро Пайлан, член парламента Турции армянского происхождения, поздравил и. о. премьер-министра Никола Пашиняна с победой его партии на внеочередных парламентских выборах в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», Пайлан поздравил Пашиняна публикацией на своей странице в Facebook.

«Я поздравляю Никола Пашиняна и его партию, которая снова выиграла досрочные парламентские выборы в Армении и получила большинство голосов для формирования правительства», - написал Пайлан.


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