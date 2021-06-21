Член СФ РФ заявил, что выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством страны

Внеочередные парламентские выборы в Армении были проведены в соответствии с национальным законодательством страны в соответствии с международными стандартами, и незначительные нарушения, зафиксированные наблюдателями, не могут повлиять на результаты голосования. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член Совета Федерации Виктор Смирнов.

«Выборы в Национальное собрание Армении прошли в соответствии с национальным законодательством страны и с международными стандартами. «Незначительные нарушения, о которых сообщали международные наблюдатели, носили технический характер и, конечно, не могли повлиять на исход голосования», - сказал Смирнов.

Он сообщил, что в день выборов сам лично посетил 17 избирательных участков, а в целом группа наблюдателей Парламентской ассамблеи СНГ посетила 77 избирательных участков в столице и в регионах Армении. По словам парламентария, сенаторы также встретились с руководством Центральной избирательной комиссии Армении, с представителями ряда политических партий и избирательных блоков.

«В день голосования проявился профессионализм участковых избирательных комиссий и Центральной избирательной комиссии. Куда бы мы ни пошли, везде проводилась организованная работа, четко выполнялось избирательное законодательство республики», - сказал Смирнов.

Он добавил, что на избирательных участках, где они находились, была высокая явка, соблюдались антиэпидемические правила.