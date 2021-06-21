Политические силы поздравляют Никола Пашиняна с победой на выборах

Политические силы, участвовавшие во внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения, уже поздравляют победившую силу - партию «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном.

Как сообщает «Арменпресс», партия «Республика» прежде всего выразила глубокую благодарность всем тем, кто им доверял и голосовал за них.

«Мы ценим ваше доверие и чувствуем обязанность перед вами. «Республика» поздравляет команду-победительницу и в эти тяжелые для Республики Армения времена желает ей успехов. Мы хотим, чтобы все силы, прошедшие в Парламент, работали бы во благо нашей страны, государственности и уважаем выбор их избирателей. Мы не делаем различий между гражданами нашей страны. Партия «Республика» обещает своим избирателям, что и отныне она также, с той же энергией будет придерживаться своих подходов, пытаясь сбалансировать внешнюю политику Республики Армения, предлагая решения для укрепления экономики - инвестиционные программы. «Желаем нашему народу мира и процветания, а Национальному собранию восьмого созыва - плодотворной работы», - говорится в заявлении политсовета партии «Республика».

Арман Бабаджанян из блока «Ширинян-Бабаджанян» сделал сообщение в социальной сети «Facebook», отметив, что в Армении прошли демократические выборы, где была обеспечена свобода голосования. Поэтому, по мнению Армана Бабаджаняна, любая попытка пересмотреть результаты поствыборными событиями будет посягательством на стабильность Армении, на императив государственного восстановления, общественной солидарности, другими словами, это будет внутренняя атака на Армению. «Поздравляю всех своих коллег по партии «Гражданский договор» с тем, что после бесспорной победы и национальной катастрофы демократический процесс в Армении стал необратимым», - отметил Арман Бабаджанян.

Он поблагодарил председателя Христианско-демократической партии Леона Шириняна за совместно пройденный путь.

Норайр Норикян, лидер другой партии «Справедливая Армения», участвовавшей в выборах, в распространенном заявлении написал, что все должны учитывать ситуацию, создавшуюся в политической сфере.

«Зафиксированный результат - для меня лично это ключевой посыл, к тому, чтобы понять суть человеческих отношений в политической деятельности и правила игры в политике. Партии «Справедливая Армения» осталось жить всего 4 месяца, и зарегистрированные 4 000 голосов показывают, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы завоевать доверие нашего народа и оказать серьезное влияние на политическую жизнь. Я лично выражаю благодарность всем нашим гражданам, избравшим партию «Справедливая Армения». «Этот выбор сделал наш народ, поэтому каждый из нас должен учитывать новую ситуацию в политической сфере, радикальное изменение политической мозаики, чтобы решительно двигаться вперед», - сказал он.