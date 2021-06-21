Главное о COVID-19 на 21 июня в Грузии: случаи инфицирования сократились

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 11 059 тестов на коронавирус и выявлено 260 случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Эпидемиоологи объясняют сокращение числа выявленных инфицированных менее интенсивным тестированием в выходные - в будние дни специалисты тестируют по 40-45 тысяч человек за сутки.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 20 июня составляет 2,35%, за две недели – 2,45%, за семь дней – 2,62%.

Из 260 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 166. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 18

Аджария – 18 Имерети – 17

Имерети – 17 Квемо Картли – 14

Квемо Картли – 14 Шида Картли – 9

Шида Картли – 9 Гурия – 0

Гурия – 0 Самегрело - Земо Сванети – 7

Самегрело - Земо Сванети – 7 Кахети – 16

Кахети – 16 Мцхета-Мтианети – 5

Мцхета-Мтианети – 5 Самцхе-Джавахети – 7

Самцхе-Джавахети – 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 8 358 активных случаев, из них 2 819 нуждаются в стационарном лечении, 590 человека находятся в ковид-гостиницах, 4 949 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 683 пациентов тяжелое, 178 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.