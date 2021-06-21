Главное о COVID-19 на 21 июня в Грузии: случаи инфицирования сократились
Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 11 059 тестов на коронавирус и выявлено 260 случаев заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Эпидемиоологи объясняют сокращение числа выявленных инфицированных менее интенсивным тестированием в выходные - в будние дни специалисты тестируют по 40-45 тысяч человек за сутки.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 20 июня составляет 2,35%, за две недели – 2,45%, за семь дней – 2,62%.
Из 260 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 166. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 18
- Имерети – 17
- Квемо Картли – 14
- Шида Картли – 9
- Гурия – 0
- Самегрело - Земо Сванети – 7
- Кахети – 16
- Мцхета-Мтианети – 5
- Самцхе-Джавахети – 7
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.
На данный момент в Грузии 8 358 активных случаев, из них 2 819 нуждаются в стационарном лечении, 590 человека находятся в ковид-гостиницах, 4 949 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 683 пациентов тяжелое, 178 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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