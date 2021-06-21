В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся

Позиции Ирана на переговорах по возрождению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при новом правительстве во главе с Ибрахимом Раиси останутся прежними, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Согласно официальным данным, на прошедших в пятницу выборах победил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Раиси - реалистичный и разумный человек… Позиция Ирана не изменится даже после смены правительства", - приводит телеканал IRIB слова Аракчи.

Переговоры по восстановлению СВПД проходят в Вене с апреля. В минувшую субботу, 12 июня, начался шестой раунд консультаций.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.