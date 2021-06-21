В Ереване и в областях в дневные часы температура воздуха достигнет + 40

Вследствие проникновения теплых воздушных потоков из аравийских пустынь по всей стране с 21 по 26 июня ожидается очень высокая температура.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в Араратской долине и в предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, в долинах Сюника и в Ереване днем будет +39․․․+40 градусов. С 21 по 26 июня в указанных зонах ожидается повышенная пожароопасность.

Интенсивность ультрафиолетового излучения также будет выше нормы. Рекомендуется с 11:00 до-17։00 избегать прямых солнечных лучей.

Днем 21-го июня, с 22 по 26 июня в столице осадков не ожидается, в вечерние часы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Во второй половине дня, с 22 по 26 июня, в областях не ожидается осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура воздуха существенно не изменится.