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Кремль видит уверенную победу партии Пашиняна на выборах: Песков

Кремль видит уверенную победу партии Пашиняна на выборах: Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией, связанной с выборами в Армении и хочет, чтобы решение народа помогло стране продвигаться к устойчивому развитию.

 «Арменпресс» передает со ссылкой на Агентство ТАСС.

«Кремль видит уверенную победу партии Пашиняна на выборах и поздравляет армянский народ с выборами», - заявил Дмитрий Песков.


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