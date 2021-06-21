Кремль видит уверенную победу партии Пашиняна на выборах: Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией, связанной с выборами в Армении и хочет, чтобы решение народа помогло стране продвигаться к устойчивому развитию.

«Арменпресс» передает со ссылкой на Агентство ТАСС.

«Кремль видит уверенную победу партии Пашиняна на выборах и поздравляет армянский народ с выборами», - заявил Дмитрий Песков.