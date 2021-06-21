Сесть за стол переговоров, не провоцировать столкновений: депутат РФ о выборах в НС Армении

Граждане Армении, проголосовавшие на парламентских выборах, высказались и за углубление отношений с Россией. Антироссийские силы не набрали и 1% голосов. Как передает «Арменпресс», об этом Агентству ТАСС заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что на выборах в Армении к полудню явка была достаточно активной, на избирательных участках даже были очереди. По его мнению, одним из главных вопросов для избирателей было углубление социально-экономических и политических отношений с Россией. Это люди, проголосовавшие за Никола Пашиняна.

Виктор Водолацкий отметил, что проигравшим сторонам предстоит принять непростое решение и сесть за стол переговоров.

«Нужно сесть за стол переговоров, а не выводить людей на улицу, провоцировать столкновения, надо сесть и договориться в пользу Армении», - сказал Виктор Водолацкий.

20 июня состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, по состоянию на 20:00 20 июня в голосовании участие приняли 1 миллион 281 174 избирателя, или 49,4%. Порог прохождения для партий - 5%, для блоков - 7%. Лидирует партия «Гражданский договор» с 53,92%. Блок «Айастан» получил 21,04% голосов, блок «Честь имею» - 5,23% голосов.