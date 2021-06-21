Юрий Гарегинян будет выступать за «Пюник»

Ереванский футбольный клуб «Пюник» пополнил свой состав.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К команде присоединился 27-летний полузащитник Юрий Гарегинян. Гарегинян воситанник «Пюника», играл в клубах «Арарат» и «Ноа». Гарегинян провел 13 матчей в Премьер-лиге Армении 2020-21 VBET. Один раз был приглашен в сборную Армении, участвовал в матче против сборной Грузии, который закончился со счетом: 2:2.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.