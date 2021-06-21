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В районе Варанды продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

В районе Варанды продолжаются поиски останков погибших военнослужащих

21 июня в районе Варанды (Физули) продолжаются поиски останков погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

«Дополнительную информацию о результатах предоставит Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ходе поисковых операций, начатых сразу после боевых действий, обнаружены и вынесены с оккупированных территорий Арцаха останки 1 580 погибших.

«Периодически армянская и азербайджанская стороны обмениваются телами погибших», - говорится в заявлении ГСЧС.


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