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На прошлой неделе на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 211 звонков

На прошлой неделе на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 211 звонков

На горячую линию 119, задействованную Аппаратом президента Республики Арцах, с 14 по 18 июня, поступило 211 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

«Население в основном обращалось по социальным вопросам. Основная часть обращений касалась программы государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств, обеспечение жилищем и вопросов перемещенных лиц.

Для ответов на пропущенные звонки, для уточнения вопросов, для повышения осведомленности, консультирования, устранения неполадок и для других целей сотрудники горячей линии сделали 54 звонка.

На горячую линию из Арцаха можно звонить на номер 119, из Республики Армения и из-за границы на номер + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

По социальным вопросам желательно звонить на горячую линию Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах, на короткий номер 114», - говорится в сообщении Аппарата президента.


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