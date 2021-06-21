На прошлой неделе на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 211 звонков

На горячую линию 119, задействованную Аппаратом президента Республики Арцах, с 14 по 18 июня, поступило 211 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

«Население в основном обращалось по социальным вопросам. Основная часть обращений касалась программы государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств, обеспечение жилищем и вопросов перемещенных лиц.

Для ответов на пропущенные звонки, для уточнения вопросов, для повышения осведомленности, консультирования, устранения неполадок и для других целей сотрудники горячей линии сделали 54 звонка.

На горячую линию из Арцаха можно звонить на номер 119, из Республики Армения и из-за границы на номер + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

По социальным вопросам желательно звонить на горячую линию Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах, на короткий номер 114», - говорится в сообщении Аппарата президента.