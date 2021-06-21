Никол Пашинян в Ераблуре почтил память героев Арцахской войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в военном пантеоне «Ераблур» почтил память героев Арцахской войны.

Как передает «Арменпресс», он возложил цветы к могилам погибших и преклонил колени.

Никол Пашинян возложил цветы и к могилам Вазгена Саргсяна и генерала Андраника Озаняна, а также возложил венок к Мемориалу павшим героям.

20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, получила 53,92% голосов.