Араик Арутюнян направил Николу Пашиняну послание и пожелал ему успехов

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил временно исполняющему обязанности премьер-министра Николаю Пашиняну послание по случаю внеочередных парламентских выборов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Пашинян, после 44 дней азербайджано-турецкой военной агрессии логическим выходом из нестабильной внутриполитической ситуации в Республике Армения стало проведение досрочных выборов. Я рад, что государственным органам и народу Республики Армения, несмотря на многие внешние и внутренние трудности и вызовы, удалось организовать демократические выборы.

Учитывая предварительные результаты выборов, желаю вам, команде, которую вы возглавляете, успехов в завоевании доверия большинства избирателей. Надеюсь, что результаты выборов позволят властям Республики Армения укрепить расшатанные войной позиции в сфере безопасности и внешней политики, восстановить общественную солидарность в решении национальных вопросов, а также последовательно и эффективно работать над защитой прав арцахских армян и признанием Республики Арцах и ликвидировать последствия войны.

Желаю удачи и другим политическим силам, завоевавшим доверие народа. Я убежден, что каждый полученный голос должен служить национальным интересам и чаяниям в стабильной, конструктивной и уважительной политической среде. Последствия войны и нынешние проблемы не оставляют нам выбора, кроме как противостоять им и совместными усилиями сделать Республику Арцах и Республику Армению более безопасными и процветающими для нашего народа, во имя наших будущих поколений и выживания.