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Завтра временно будет приостановлена подача газа в селе Ддмашен Гегаркуникской области

Завтра временно будет приостановлена подача газа в селе Ддмашен Гегаркуникской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, для проведения плановых работ 22 июня с 10:00 до 18:00 временно будет прекращена подача газа села Ддмашен Гегаркуникской области.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».


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