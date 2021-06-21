Завтра временно будет приостановлена подача газа в селе Ддмашен Гегаркуникской области

ЗАО «Газпром Армения» сообщает, для проведения плановых работ 22 июня с 10:00 до 18:00 временно будет прекращена подача газа села Ддмашен Гегаркуникской области.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».