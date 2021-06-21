Тигран Мукучян обратился к возможности отказа политических сил от мандатов

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Тигран Мукучян пояснил, что произойдет, если две оппозиционные силы, входящие, в новый парламент, откажутся от своих мандатов.

Как сообщает «Арменпресс», Мукучян затронул этот вопрос в ЦИК в беседе с журналистами.

«На данном этапе у нас как такового нет института отказа от мандатов. Конечно, можно предположить, что кандидаты, получившие мандаты, откажутся от своих мандатов и заявят о самоотводе», - сказал Тигран Мукучян.

Он отметил, что мандаты распределяются исключительно между партиями, которые должны получить мандаты в соответствии с Избирательным кодексом, мандаты не могут быть переданы другой силы. На вопрос, что будет, если все члены пропорционального списка откажутся от них, Мукучян ответил, что это будет означать, что никто не получит мандат, и существующие силы останутся в парламенте. На вопрос, есть ли здесь пробел в законе, он затруднился ответить, добавив, что этот вопрос в отдельности не изучался. Он затруднился дать однозначный окончательный ответ, могут ли быть в этом случае новые выборы.

Он напомнил, что функции ЦИК заканчиваются подведением итогов, принятием решения по результатам выборов и выдачей мандатов.

Касаясь случаев отключения электроэнергии в день выборов, Мукучян заверил, что они через соответствующие службы попытались восстановить их в кратчайшие сроки. Он напомнил, что в связи с этим были даны разъяснения, что перебоев, связанных с работой технического оборудования, не было. «Были соответствующие батареи, которые позволили бы продолжать работать даже в случае отключения электроэнергии, я имею в виду процесс голосования. Была проблема с отключением камер, но после подключения энергии они немедленно восстанавливались», - сказал он.

На вопрос, считает ли он эти отключения электроэнергии случайными, Мукучян сказал, что для того, чтобы выносить такое суждение, необходимо иметь серьезные основания.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила итоги внеочередных парламентских выборов 20 июня. По предварительным результатам, партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%.