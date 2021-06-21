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Концерт «Любите друг друга, любите, дабы жить» посвящен 100-летию консерватории

Концерт «Любите друг друга, любите, дабы жить» посвящен 100-летию консерватории

Выпускники кафедры академического вокала Ереванской государственной консерватории им. Комитаса по случаю 100-летия консерватории выступят с концертом «Любите друг друга, любите, дабы жить».

Как сообщает «Арменпресс», концерт состоится 22 июня в концертном зале «Арно Бабаджанян».

Для названия концерта выбраны известные слова Комитаса.

Одна из миссий консерватории - координирование разножанровой музыкальной методической сети в стране. Как Альма-матер музыкальной жизни и музыкальной культуры Армении, консерватория и сама становится все сильнее и лучше, находя новые пути руководства учебным процессом и его творческого обогащения.


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