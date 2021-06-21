Евро-2020: предстоящие встречи
10:42, 21 Июнь, 2021
Продолжаются матчи третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает «Арменпресс», в борьбу вступают команды групп B и C. В группе B Финляндия сыграет с Бельгией, Россия с Данией. В этой группе Бельгия уже завоевала путевку в 1/8 финала. Россия и Финляндия делят 2-3 места, на последнем месте Дания, без единого очка.
В группе C Украина встретится с Австрией, Северная Македония с Нидерландами. В этой группе путевку в 1/8 финала выиграли Нидерланды. Украина и Австрия имеют по 3 очка, Северная Македония - 0.
Предстоящие матчи:
Украина - Австрия - 20:00
Северная Македония - Нидерланды - 20:00
Финляндия - Бельгия - 23:00
Россия - Дания - 23:00.
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