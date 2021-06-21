Предварительные итоги выборов: ГД - 53,92%, блок «Айастан» - 21,04, «Честь имею» - 5,23%: ЦИК

Центральная избирательная комиссия составила и подписала протокол предварительных результатов досрочных парламентских выборов в Армении, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,92% голосов, блок «Айастан» - 21,04%, блок «Честь имею» - 5,23%.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном подведению предварительных итогов выборов, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

Тигран Мукучян представил протокол предварительных итогов выборов в НС.

ЦИК общее количество избирателей, включенных в списки, регистрирует как - 2 миллиона 591 316 человек, общее количество избирателей по дополнительному списку избирателей, составленному на избирательном участке в день голосования - 1 067, общее количество избирателей по переносной урне для голосования - 2 451, общее количество проголосовавших в электронном формате - 500, общее количество избирателей - 2 миллиона 595 334 человека. Общее количество участников голосования - 1 миллион 282 411 человек или 49,4%. Число недействительных избирательных бюллетеней - 4 682 », - объявил Тигран Мукучян.

Затем он представил количество бюллетеней с голосами, данными партиям и партийным блокам.

Партия «Справедливая Армения» - 3 922 или 0,31%

Партия «Армянский национальный конгресс» - 19 690 или 1,54%

Партия «Гражданский договор» - 687414 или 53,92%

Национальная христианская партия «Пробуждение» - 4 623 или 0,36%

Партия «Свобода» - 1 844 или 0,14%

Блок «Честь имею» - 66 647 или 5,23%

Партия «Единая Родина» - 957 или 0,08%

Партия «Всеармянская национальная государственность» (ВНГ) - 803 или 0,06%

Партия «Просвещенная Армения» - 15 571 или 1,22%

Партия «Наш дом - Армения» - 12 164 или 0,95%

Партия «Республика» - 38 730 или 3,04%

Партия «Айоц Айреник» - 13 119 или 1,03%

Блок «Свободная Родина» - 4 136 или 0,32%

Партия «Процветающая Армения» - 50 419 или 3,95%

Демократическая партия Армении – 5 021 или 0,39%

Партия «5165. Национальное консервативное движение» - 15 546 или 1,22%

Социал-демократическая партия «Решение гражданина» - 3 773 или 0,3%

Блок «Блок демократов. Ширинян-Бабаджанян» - 19 145 или 1,5%

Партия «Национальная повестка» - 721 или 0,06%

Партия «Верелк» - 1 259 или 0,1%

«Либеральная» партия» - 14 935 или 1,17%

«Европейская партия Армении» - 2786 или 0,22%

Блок «Айастан» - 268 300 или 21,04%

«Национально-демократический полюс» - 18 773 или 1,47%

Партия «Суверенная Армения» - 3 561 или 0,28%

Общее количество неточностей - 1 110. Протокол подписали все члены комиссии.

На 7-й день после дня голосования ЦИК подведет окончательные итоги выборов.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы.