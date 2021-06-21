США выразили надежду на скорый ответ КНДР о возобновлении диалога

США надеются, что КНДР вскоре ответит на предложение Вашингтона о возобновлении диалога. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил специальный представитель США по КНДР Сон Ким в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле встречи со спецпредставителем правительства Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

Сославшись на недавнее заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации с США, Сон Ким отметил, что и в Вашингтоне подготовлены к обоим сценариям. "Мы будем готовы и к одному, и к другому, поскольку до сих пор ожидаем ответ от Пхеньяна на наши предложения о переговорах. Надеемся, что упоминание председателем Ким Чен Ыном диалога является признаком того, что мы скоро получим положительный ответ", - подчеркнул американский дипломат.

Сон Ким подтвердил приверженность Вашингтона делу полной денуклеаризации Корейского полуострова посредством дипломатии, а также выступил за развитие межкорейского диалога, сотрудничества и сближения.

Но Гю Док, в свою очередь, отметил, что Сеул продолжит оказывать содействие скорейшему возобновлению диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. "Мы хотим восстановить структуру, в которой межкорейские отношения и отношения США и КНДР взаимовыгодно дополняют друг друга", - сказал южнокорейский спецпредставитель.

Сон Ким прибыл в Республику Корея с пятидневным визитом в воскресенье, 20 июня.