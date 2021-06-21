Пашинян объявил, сколько мандатов в Национальном собрании будет иметь ГД

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», объявил, что в новоизбранном парламенте они будут иметь конституционное большинство и под его руководством сформируют правительство.

«Таким образом, согласно предварительным результатам выборов, опубликованным Центральной избирательной комиссией, партия «Гражданский договор» во вновь избранном парламенте будет иметь конституционное большинство (не менее 71 депутата из 105) и во главе со мной сформирует правительство», - как передает «Арменпресс», написал в своем микроблоге Никол Пашинян.

20 июня состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, по состоянию на 20:00 20 июня в голосовании участие приняли 1 миллион 281 174 избирателя, или 49,4%. Порог прохождения для партий - 5%, для блоков - 7%. Лидирует партия «Гражданский договор» с 53,92%. Блок «Айастан» получил 21,04% голосов, блок «Честь имею» - 5,23% голосов.