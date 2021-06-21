В Национальном собрании ГД будет иметь большинство и сформирует правительство: Пашинян

Партия «Гражданский договор» во вновь избранном парламенте будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал и. о. премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила предварительную информацию по итогам голосования на 2008 избирательных участках. Лидирует партия «Гражданский договор» с 53,92%. Блок «Айастан» получил 21,04% голосов, блок «Честь имею» - 5,23% голосов. Партия «Процветающая Армения» получила 3,96% голосов, Партия «Республика» - 3,04%. По состоянию на 20:00 20 июня в выборах участие приняли 1 миллион 281 174 избирателя, или 49,4%. Порог прохождения для партий - 5%, для блоков - 7%.