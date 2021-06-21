Барнаби Джойс возглавил Национальную партию Австралии

Парламентская фракция Национальной партии Австралии избрала в понедельник своим лидером Барнаби Джойса. В рамках соглашения, заключенного с Либеральной партией (другим участником правящей Либерально-национальной коалиции), политик станет вице-премьером страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам действующего вице-премьера Майкла Маккормака, глава австралийского правительства уже обсудил с ним предстоящую отставку и поблагодарил за службу. "Это демократия в действии. Мне потребуется некоторое время, чтобы подумать о своем будущем, но я продолжу служить своей стране любым способом, каким только смогу", - сказал он в интервью телеканалу SBS, отметив, что уважает решение своей партии и желает ее новому лидеру удачи.

Дата приведения Барнаби Джойса к присяге в качестве нового вице-премьера пока не известна.

56-летний Маккормак стал вице-премьером в феврале 2018 года, сменив на этом посту Барнаби Джойса, который на тот момент был одним из самых влиятельных австралийских политиков. Сам Джойс был вынужден покинуть пост вице-премьера и отказаться от лидерства в партии из-за громкого скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах.