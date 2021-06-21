«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект «Новая книга». Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Карен Анташян: Дзон

«Дзон» - это история современного человека, который пройдя через поражения, экзистенциальный кризис, крах различных аспектов своей личности, тем не менее, находит путь к радости существования. И его проводником становится отнюдь не реющий флаг надежды. Каково быть человеком, пережившим конфликт с действительностью, каков язык поэтического опыта этих трансформаций? Книгу издал: «Граниш».

Переводная литература

Никос Казандзакис: Христа распинают вновь

Роман Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь» опубликован в серии «Вавилонская библиотека». Никос Казандзакис (1883-1957) - один из самых известных греческих писателей прошлого века, известный своими шокирующими интерпретациями евангельских историй. Роман «Христа распинают вновь» основан на острых социальных конфликтах, которые героев Казандзакиса приводят к различным интерпретациям личности Христа. Загадочные события придает роману загадочные нюансы.

Пер. с греч.: Г. Паносян; Книгу издал «Антарес».

Детская литература

Лиз Пиш: Том Гейтс. Мой головокружительный мир

Том Гейтс, изобретательный и озорной школьник, который желает купить билеты на концерт своей любимой группы. Но нельзя пересказать все, что происходит с ним до того, как пойти на концерт. В книге полно написанных от руки каракулей и карикатур, с помощью которых Том представляет свою повседневную жизнь и людей вокруг него. Перевод: Артура Месропяна; Книгу издал: «Зангак».

Документальная литература

Дэниел Джи: Успешная сделка

Книга Дэниела Джи «Успешная сделка» - спортивный бестселлер Amazon, в котором известный футбольный агент футбольным фанатам, профессионалам футбола, футболистам представляет множество секретов, интересные факты, трансферы, судебные иски, английскую Премьер-лигу и многие другие высшие лиги, также и советы, не раз оправдавшие себя и принесшие успех представителям спортивного мира. Переводчик: Татевик Туманян; Книга выпущена издательством «Edit Print».

Проект «Новая книга» представила Роза Григорян.