В Берлине произошла стрельба

По меньшей мере три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в Берлине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, инцидент произошел рядом с баром в районе Веддинг. Пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы.

Сообщается, что злоумышленник еще не задержан. Территория оцеплена полицейскими, начато расследование инцидента.