В Берлине произошла стрельба
По меньшей мере три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в Берлине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Bild.
По ее данным, инцидент произошел рядом с баром в районе Веддинг. Пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы.
Сообщается, что злоумышленник еще не задержан. Территория оцеплена полицейскими, начато расследование инцидента.
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