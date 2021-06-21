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Результаты голосования на 2008 участках: ГД - 53,92%, «Айастан» - 21,04%, «Честь имею» - 5,23%

Результаты голосования на 2008 участках: ГД - 53,92%, «Айастан» - 21,04%, «Честь имею» - 5,23%

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила предварительную информацию по итогам голосования на 2008 избирательных участках.

Как сообщает «Арменпресс», лидирует партия «Гражданский договор» с 53,92%. Блок «Айастан» получил 21,04% голосов, блок «Честь имею» - 5,23% голосов. Партия «Процветающая Армения» получила 3,96% голосов, Партия «Республика» - 3,04%.

В республике действовали 2 008 избирательных участков. По состоянию на 20:00 20 июня в выборах участие приняли 1 миллион 281 174 избирателя или 49,4%.

Порог для партий - 5%, для блоков - 7%.


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