ГД - 54,02%, «Айастан» - 20,99%, «Честь имею» - 5,21%: данные с 2 000 избирательных участков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила предварительную информацию по итогам голосования на 2 000 избирательных участках. Как сообщает «Арменпресс», лидирует партия «Гражданский договор» с 54,02%. Блок «Айастан» получил 20,99% голосов, блок «Честь имею» - 5,21%. Партия «Процветающая Армения» получила 3,96% голосов, партия «Республика» - 3,04%.

В республике действовали 2 008 избирательных участков. По состоянию на 20:00 20 июня в выборах участие приняли 1 миллион 281 174 избирателя или 49,4%.