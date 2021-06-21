Блок «Айастан» считает публикуемые результаты выборов крайне спорными

Блок «Айастан» распространил заявление, в котором результаты внеочередных парламентских выборов назвал крайне спорными и не внушающими доверия. «Арменпресс» представляет заявление блока «Айастан».

«Опубликованные результаты парламентских выборов весьма противоречивы и не вызывают доверия. Они остро противоречат различным проявлениям общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, всем результатам опросов общественного мнения, включая и международные, и, наконец, здравому смыслу. Многолюдные митинги оппозиционных сил во время предвыборной кампании, очевидная малочисленность на митингах власти, кризис доверия в стране свидетельствовали о существовании совершенно иных общественных настроений. Самая серьезная причина недоверия - это сотни сигналов, поступавших с разных избирательных участков в день выборов, что свидетельствует о систематизированной, заранее спланированной фальсификации результатов выборов.

Принимая во внимание вышеизложенное, блок «Айастан» выдвигает задачу глубокого и обоснованного расследования зафиксированных и предполагаемых нарушений. Мы немедленно предпринимаем это расследование. Пока все проблемные вопросы не получат исчерпывающих разъяснений, сомнения не будут развеяны, блок «Айастан» не примет результаты выборов», - говорится в заявлении блока «Айастан».