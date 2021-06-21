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Лидирует партия «Гражданский договор» - 59,44%, у блока «Армения»  18,63%

Лидирует партия «Гражданский договор» - 59,44%, у блока «Армения»  18,63%

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 683 избирательных участка. Всего в стране действует 2008 участков. 

Как сообщает Арменпресс, лидируют следующие партии и блоки:

Партия «Гражданский договор»  - 58,49%;

Блок «Армения» - 18,63%; 

Блок «Честь имею» - 5,36%; 

Партия «Процветающая Армения» - 4,90%;

Партия «Республика» - 2,63%; 

Партия «Просвещенная Армения» - 1,12%.

Напомним, что для прохождения в парламент блоки должны набрать 8% голосов, а партии - 4%.


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