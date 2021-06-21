В ходе голосования прокуратура получила 319 сообщений о нарушениях, возбуждено 6 уголовных дел 

Действующая при Генеральной прокуратуре Армения рабочая группа подвела итоги дня голосования внеочередных выборов в Национальное Собрание Армении: подведены результаты вызовов, мониторинга репортажей и статей СМИ об избирательных уголовных правонарушениях, совершенных в период с 8.00 до 20.00 часов 20 июня 2021 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры, дан ход 319 вызовам и сообщениям, 68 из которых на основании публикаций СМИ, 127 - получены от физических лиц, 17 - мониторинг записей граждан в соцсетях, 107 - оперативные докладные полиции.

Из полученных публикаций и вызовов:

79 касались воспрепятствования осуществлению избирательного права (ст. 149 УК),

7 касались применение насилия на территории избирательного участка или около входа в участок (ст. 149.2 УК),

89 касались голосования более одного раза или вместо другого лица (ст. 153 УК),

46 касались нарушения тайны голосования (ст. 154 УК),

60 касались дачи взяток (ч. 2 ст. 154.2),

6 касались воспрепятствования осуществлению волеизъявления избирателя (ст. 149.1 УК),

32 касались других электоральных преступлений.

169 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах, которые носили абстрактный характер, были направлены в полицию Армении для проведения необходимых проверок.

Из 319 сообщений 150 были направлены в следственные органы или органы предварительного следствия для подготовки материалов в соответствии со статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса. По 6 из них возбуждены уголовные дела.

Ведется следствие.