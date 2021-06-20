ЦИК представил данные из 80 избирательных участков

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения из 80 избирательных участков. Всего в стране действует 2008 участков. Как сообщает Арменпресс, голоса распределены следующим образом:

Партия «Справедливая Армения» - 65 голосов или 0.62%;

Партия «Армянский национальный конгресс» - 58 голосов или 0.55%;

Партия «Гражданский договор» - 6107 голосов или 58.04%;

Национальная христианская партия «Пробуждение» - 16 голосов или 0.15%;

Партия «Свобода» - 8 голосов или 0.08%;

Блок «Честь имею» - 596 голосов или 5.66%;

Партия «Единая Родина» - 10 голосов или 0.10%;

Партия «Всеармянская национальная государственность» - 7 голосов или 0.07%;

Партия «Процветающая Армения» - 132 голоса или 1.25%;

Партия «Наш дом - Армения» - 45 голосов или 0.43%;

Партия «Республика» - 175 голосов или 1.66%;

Партия «Армянская Родина» - 51 голос или 0.48%;

Блок «Свободная Родина» - 31 голос или 0.29%;

Партия «Просвещенная Армения» - 538 голосов или 5.11%;

Демократическая партия Армении - 19 голосов или 0.18%;

Партия «Национальное консервативное движение 5165» - 47 голосов или 0.45%;

Социально-демократическая партия «Решение гражданина» - 18 голосов или 0.17%;

Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян» - 55 голосов или 0.52%;

Партия «Национальная повестка» - 3 голоса или 0.03%

Партия «Восхождение» - 4 голоса или 0.04%;

Партия «Либеральная» - 88 голосов или 0.84%;

«Европейская партия Армении» - 18 голосов или 0.17%;

Блок «Армения» - 2316 голосов или 22.01%;

Партия «Национально-демократический полюс» - 72 голосов или 0.68%;

Партия «Суверенная Армения» - 43 голосов или 0.41%.