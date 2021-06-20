Известны результаты электронного голосования

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты электронного голосования на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян отметил, что проголосовало 500 из 650 избирателей, а 45 бюллетеней признаны недействительными.

Голоса распределены следующим образом:

Партия «Справедливая Армения» - 1 голос;

Партия «Армянский национальный конгресс» - 43 голоса;

Партия «Гражданский договор» - 163 голоса;

Блок «Честь имею» - 14 голосов;

Партия «Единая Родина» - 1 голос;

Партия «Процветающая Армения» - 3 голоса;

Партия «Наш дом - Армения» - 2 голоса;

Партия «Республика» - 17 голосов;

Партия «Армянская Родина» - 4 голоса;

Партия «Просвещенная Армения» - 14 голосов;

Демократическая партия Армении - 4 голоса;

Социально-демократическая партия «Решение гражданина» - 2 голоса;

Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян» - 3 голоса;

Партия «Восхождение» - 14 голосов;

Партия «Либеральная» - 12 голосов;

Блок «Армения» - 135 голосов;

Партия «Суверенная Армения» - 3 голоса;