Явка на выборах составила 49,4%

Из 2 миллионов 593 тысяч 572 избирателей, имеющих право голоса в Армении, в голосовании приняли участие 1 миллион 281 тысяча 174 человека, или 49,4%. Как сообщает Арменпресс, об этом в информационном центре ЦИК сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.