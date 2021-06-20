ЦИК Армении представил предвыборные расходы партий и блоков 

Руководитель Контрольно-ревизионной службы Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Бабикян представил данные о расходах партий и блоков, участвующих во внеочередных парламентских выборах, в ходе предвыборной кампании. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Тигран Бабикян отметил, что по состоянию на 16 июня участвующие в выборах политические силы выплатили в предвыборный фонд 1 млрд 370 млн 673 тыс 654,5 драмов, из которых потратили 1 млрд 169 млн 256 тыс. 822,4 драмов, остаток составил 201 млн 416 тыс 832,1 драмов.

Ниже представлены расходы партий и блоков, участвующих в выборах:

Партия «Справедливая Армения»: в предвыборный фонд заплачено 1 млн 611 тыс драмов, израсходовано - 1 млн 460 тыс 594, 4 драмов, остаток - 150 тыс 405,4 драмов;

Партия «Армянский национальный конгресс»: в предвыборный фонд заплачено 47 млн 166 тыс 859,5 драмов, израсходовано - 39 млн 399 тыс 120 драмов, остаток - 7 млн 767 тыс 739,5 драмов;

Партия «Гражданский договор»: в предвыборный фонд заплачено 458 млн 54 тыс 500 драмов, израсходовано - 373 млн 150 тыс драмов, остаток - 84 млн 899 тыс 820 драмов;

Национальная христианская партия «Пробуждение»: в предвыборный фонд заплачено 2 млн 700 тыс драмов, израсходовано - 2 млн 58 тыс 480 драмов, остаток - 641 тыс 250 драмов;

Партия «Свобода»: в предвыборный фонд заплачено 2 млн 760 тыс 200 драмов, израсходовано - 2 млн 720 тыс драмов, остаток - 18 тыс 200 драмов;

Блок «Честь имею»: в предвыборный фонд заплачено 246 млн 3 тыс драмов, израсходовано - 225 млн 896 тыс 979 драмов, остаток - 20 млн 106 тыс 21 драм;

Партия «Единая Родина»: в предвыборный фонд заплачено 2 млн 900 тыс драмов, израсходовано - 2 млн 830 тыс 150 драмов, остаток - 69 тыс 850 драмов;

Партия «Всеармянская национальная государственность»: в предвыборный фонд заплачено 1 млн 500 тыс драмов, израсходовано - 1 млн 495 тыс 350 драмов, остаток - 4650 драмов;

Партия «Просвещенная Армения»: в предвыборный фонд заплачено 73 млн 30 тыс 200 драмов, израсходовано - 59 млн 317 тыс 531 драмов;

Партия «Наш дом - Армения»: в предвыборный фонд заплачено 53 млн 784 тыс 760 драмов, израсходовано - 53 млн 223 тыс 190 драмов, остаток - 561 тыс 570 драмов;

Партия «Республика»: в предвыборный фонд заплачено 18 млн 654 тыс 560 драмов, израсходовано - 18 млн 580 тыс 920 драмов, остаток - 73 тыс 640 драмов;

Партия «Армянская Родина»: в предвыборный фонд заплачено 4 млн 65 тыс драмов, израсходовано - 2 млн 620 тыс 920 драмов, остаток - 1 млн 445 тыс драмов;

Блок «Свободная Родина»: в предвыборный фонд заплачено 3 млн 919 тыс 875 драмов, израсходовано - 3 млн 911 тыс драмов, остаток - 8 тыс 875 драмов;

Партия «Процветающая Армения»: в предвыборный фонд заплачено 87 млн 389 тыс 500 драмов, израсходовано - 81 млн 731 тыс 377 драмов, остаток - 5 млн 658 тыс 123 драмов;

Демократическая партия Армении: в предвыборный фонд заплачено 15 млн драмов, израсходовано - 14 млн 759 тыс 121 драм, остаток - 240 тыс 879 драмов;

Партия «Национальное консервативное движение 5165»: в предвыборный фонд заплачено 13 млн 400 тыс драмов, израсходовано - 13 млн 305 тыс 560 драмов, остаток - 94 тыс 440 драмов;

Социально-демократическая партия «Решение гражданина»: в предвыборный фонд заплачено 1 млн драмов, израсходовано - 953 тыс драмов, остаток - 94 тыс 440 драмов;

Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян»: в предвыборный фонд заплачено 1 млн драмов, израсходовано - 953 тыс драмов, остаток - 47 тыс драмов;

Партия «Национальная повестка»: в предвыборный фонд заплачено 3 млн 967 тыс драмов, израсходовано - 3 млн 469 тыс 20 драмов, остаток - 157 тыс драмов;

Партия «Восхождение»: в предвыборный фонд заплачено 65 тыс драмов, израсходовано - 65 тыс драмов, остаток - 0 драмов;

Партия «Либеральная»: в предвыборный фонд заплачено 0 драмов;

«Европейская партия Армении»: в предвыборный фонд заплачено 200 тыс драмов, израсходовано - 180 тыс драмов, остаток - 20 тыс драмов;

Блок «Армения»: в предвыборный фонд заплачено 309 млн 297 тыс 800 драмов, израсходовано - 245 млн 591 тыс 350 драмов, остаток - 63 млн 706 тыс 450 драмов;

Партия «Национально-демократический полюс»: в предвыборный фонд заплачено 4 млн 114 тыс драмов, израсходовано - 2 млн 261 тыс 400 драмов, остаток - 175 тыс драмов;

Партия «Суверенная Армения»: в предвыборный фонд заплачено 200 тыс драмов, израсходовано - 75 тыс драмов, остаток - 175 тыс драмов.