Представлены подробности выстрелов в общине Азаташен Араратской области

20 июня в 8:30 от гражданина поступило сообщение о том, что на избирательном участке 11/11 в общине Азаташен были сделаны выстрелы. В тот же день, в 10:10, поступил звонок из медицинского центра «Сурб Аствацамайр» о том, что двое жителей села Геганист с политравмами обратились за медицинской помощью.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета, по предварительным данным, около 08:30 на избирательном участке 11/11, расположенном в общине Азаташен Араратской области, между кандидатом в депутаты, двумя членами партии, в том числе сыном кандидата, и председателем комиссии произошла ссора, которая продолжилась во дворе избирательного участка. Во время ссоры прозвучали выстрелы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149.2 и ст. 154.4 УК Армении.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что выстрелы произвел сын кандидата в депутаты. Произведена экспертиза места происшествия, обнаружены три гильзы, изъято орудие преступления.

Следствие продолжается.