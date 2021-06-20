Католикос Всех Армян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Ирана

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин Второй 20 июня направил поздравительное послание Эбрахиму Раиси по случаю победы на выборах президента Исламской Республики Иран.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в послании говорится:

«Мы очень рады, что доброжелательный народ Ирана строит благоустроенную и процветающую жизнь в своей стране, придерживаясь своих национальных ценностей. Мы желаем, чтобы под Вашим руководством дружественный Иран добился новых успехов и достижений и продолжал вносить похвальный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Мы рады, что многолетняя дружба наших двух народов сегодня продолжает укрепляться благодаря эффективному сотрудничеству между нашими государствами».

Католикос пожелал народу Ирана прочного мира, а новоизбранному президенту - постоянной поддержки Всевышнего.