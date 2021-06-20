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Голосование на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения завершилось

Голосование на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения завершилось

Голосование на внеочередных выборах в Национальное Собрание Республики Армения завершилось в 20:00. Как сообщает Арменпресс, избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

Во внеочередных парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В избирательные списки включены 2 миллиона 593 тысячи 572 избирателя. По состоянию на 17:00 в голосовании приняли участие 38,17% избирателей.


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