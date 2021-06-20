В Талине раскрыт случай дачи взятки

В отделение полиции Талина поступила информация о том, что 43-летний мужчина по ранее достигнутой договоренности пообещал дать деньги жительнице Талина, чтобы она проголосовала за один из блоков, участвующих в выборах в НС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 20 июня, в 12:40 часов, женщину, ее мужа и дочь доставили в Талинское отделение полиции по подозрению в получении избирательных взяток. При обыске у женщины были обнаружены банкноты разного достоинства, которые, по ее словам, принадлежат ей, ее мужу и дочери. Обстоятельства будут выяснены в результате экспертизы.