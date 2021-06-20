Международная пресса коснулась внеочередных выборов в Национальное Собрание Армении

Основная конкуренция на внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня идет между партией «Гражданский договор» во главе с действующим премьер-министром Николом Пашиняном и блоком «Армения» во главе со вторым президентом Робертом Кочаряном, но никто из них не является явным фаворитом. Как сообщает Арменпресс, международная пресса, в том числе ведущие СМИ соседних стран, российские, европейские, американские, арабские, индийские СМИ, накануне писала о парламентских выборах в Армении.

Подведя итоги по состоянию на утро дня голосования, корр. BBC отмечает, что явка превышает ожидания.

Корреспондент «РИА Новости» отмечает, что длинные очереди выстроились на избирательных участках в Армении. Отмечается, что ажиотаж вызван не только накалом предвыборной борьбы, но и тем, что сама процедура голосования получается затянутая.

Парламентские выборы в Армении также освещаются международным информационным агентством Reuters. Отмечается, что выборы, начавшиеся в воскресенье утром, проходят в условиях высокой конкуренции.

То же самое отметила арабская «Аль-Джазира», подчеркнув, что действующий премьер-министр Никол Пашинян, потерявший большую часть общественного доверия после прошлогоднего военного поражения, находится в очень близкой избирательной гонке с блоком во главе с Робертом Кочаряном в этом вопросе.

Примечательно, что большинство ведущих мировых СМИ связывают выборы в Армении с Арцахской войной 2020 года.

Например, немецкая «Deutsche Welle» пишет, что причиной досрочных выборов в парламент Армении стали итоги осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

«Такой жаркой предвыборной кампании в Армении, наверное, еще не было. В выборах участвует рекордное число политических сил - 25 политических партий и блоков. Главная интрига - удалось ли Пашиняну сохранить доверие в обществе или же разочарованные избиратели отвернулись от него», - пишет DW.

По мнению аналитика немецкого издания, из всей массы претендентов реально проходных только два: блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном, и действующая власть в лице партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Явного фаворита нет.

«Если в начале предвыборной кампании "Гражданский договор", согласно данным социологов, опережал блок Кочаряна, то сейчас картина изменилась. По последним данным опросов местного социологического центра MPG Ltd, за блок "Армения" Кочаряна готовы проголосовать 24,1% избирателей, а за "Гражданский договор" Пашиняна - 23,8%.

На третье место социологи ставят блок "Честь имею" экс-президeнта Сержа Саргсяна с 7,4% голосов. Не исключено, что в парламент снова пройдет партия "Процветающая Армения" олигарха и самого крупного работодателя в стране Гагика Царукяна, а также партия первого президента Левона Тер-Петросяна "Армянский национальный конгресс". Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7», - пишет DW.

Русская служба радиостанции «Свобода», в свою очередь, ссылается на данные Gallup International от 18 июня, согласно которым блок «Армения» получит 28,7% голосов, а «Гражданский договор» - 25,2% голосов.

Аналитик русской службы BBC замечает, что на этих выборах столкнутся все руководители Армении с момента обретения независимости после распада СССР, однако фаворитами наблюдатели называют Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна.

Через несколько часов станет ясно, кто победит и будет ли сформировано новое правительство по итогам первого тура выборов.

В парламентских выборах в Армении участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. В списки избирателей включены 2 миллиона 593 тысячи 572 избирателя.