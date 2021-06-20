Явка по состоянию на 17:00 составила 38,17% 

По состоянию на 17:00 в голосовании на внеочередных парламентских выборах в Армении приняли участие 989 972 человека или 38,17% избирателей. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Армен Смбатян.

Для сравнения, по состоянию на 17:00 в голосовании на внеочередных парламентских выборах 2018 года приняли участие 1 миллион 25 тысяч 2 гражданина или 39,54%.