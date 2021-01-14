Предстоящие на 21 июня мероприятия
18:01, Июнь 20, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:07 Явка по состоянию на 17:00 составила 38,17%
- 18:01 Предстоящие на 21 июня мероприятия
- 17:21 От международных наблюдателей сообщений о нарушениях не получено: полиция Армении
- 17:00 По состоянию на 16.00 полиция получила 57 сообщений
- 16:32 Грант Багратян проголосовал за перемены
- 16:20 Давид Санасарян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
- 15:41 Норайр Норикян принял участие в выборах во имя солидарности
- 15:28 Кандидат от партии «Национально-демократический полюс» проголосовал за суверенную Армению
- 15:11 Тигран Уриханян призвал ответственных лиц внимательнее проследить процесс подсчета голосов
- 15:10 Андриас Гукасян проголосовал за свободу Родины
- 15:05 По состоянию на 14:00 в Армении в голосовании участие приняли 26,82% избирателей
- 15:00 Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных парламентских выборах
- 14:37 Во имя армян и Армении: Карин Тоноян выполнила свой гражданский долг
- 14:32 Перед этими выборами резко возросло число заявлений на получение гражданства Республики Армения
- 14:24 Через 7 месяцев после войны, внутренне перемещенные лица в Арцахе лишены международной защиты
- 14:09 Наблюдательская миссия СНГ отметила активность избирателей, нарушений не зафиксировала
- 13:47 Серж Саргсян проголосовал за безопасные, экономически развитые Армению и Арцах
- 13:47 Да приумножит Господь добрые дни в жизни нашего народа: Католикос проголосовал на выборах
- 12:59 ОБСЕ/БДИПЧ впервые после пандемии направила около 200 краткосрочных наблюдателей
- 12:58 В полиции готовятся материалы по поводу фото из кабины для голосования на соцстранице депутата НС
- 12:56 По состоянию на 11:00 в Гегаркуникской области проголосовали 18 559 избирателей
- 12:45 Ситуация в Ширакской области управляемая, находится под контролем: губернатор Ширака
- 12:44 По состоянию на 12:00 на горячую линию Полиции Армении поступило 24 сообщения
- 12:35 Арарат Мирзоян проголосовал на избирательном участке 8/7
- 12:27 В Арцахе подтвержден один новый случай COVID-19
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